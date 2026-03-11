Explorer straffen Portfolios für effizientere Metallsuche

Explorationsunternehmen straffen aktuell ihre Portfolios, um im Marktumfeld schneller voranzukommen und knappe Ressourcen bei Personal und Gerät so effektiv wie möglich einzusetzen.

Der Metallexplorer Prismo Metals setzt Prioritäten: Ende Februar wurde mit Blade Resources eine Vereinbarung über den Verkauf des Kupferprojektes Hot Breccia in Arizona abgeschlossen. Prismo erhält neben einer Barzahlung von 185.000 CAD rund 6,75 Mio. Stammaktien von Blade, was einem Anteil von 24 % am Unternehmen entspricht.

Doch der Verkaufspreis stand nicht allein im Fokus. Vielmehr ging es auch darum, Ressourcen zu bündeln und durch die Auslagerung Hot Breccia voranbringen zu können, ohne Abstriche bei anderen Projekten im Portfolio machen zu müssen.

Geologen und Bohrteams werden knapp

Junior-Explorer sind insbesondere in Nordamerika derzeit mit der grundlegendsten aller wirtschaftlichen Aufgabenstellungen konfrontiert: Dem Haushalten mit knappen Mitteln. Dabei geht es weniger um Geld, das im derzeitigen Marktumfeld bereitwillig in den Sektor fließt. Prismo Metals selbst hatte erst im vergangenen November eine zuvor aufgestockte Privatplatzierung abgeschlossen.

Knapp wird es an anderer Stelle: Bei Fachpersonal und Gerät. „Kleinere Bergbaufirmen reduzieren in diesem Jahr ihre Bohrprogramme und verschieben die Feldarbeiten, da der Mangel an Geologen und Bohrmannschaften die Kosten in die Höhe treibt und den Zugang zu Auftragnehmern einschränkt“, fasst Bergbauexperte Andrew Seale die Situation in einem Blogbeitrag zusammen.

Seale zitiert im Hinblick auf die Schwierigkeit, Dienstleister für geologische Arbeiten zu finden, Eric Saderholm, Mitbegründer und Geschäftsführer von American Pacific Mining. „Einige Firmen, die früher innerhalb eines Monats kommen konnten, haben uns mitgeteilt, dass sie für das ganze Jahr ausgebucht sind. Wir haben derzeit eine Liste mit 17 verschiedenen Auftragnehmern, die wir kontaktieren, nur um einen einzigen Bohrer zu finden.“

Der jüngste Ausblick von Ernst & Young auf den Metall- und Bergbausektor bestätigt diesen Trend: 75 % der Führungskräfte gaben an, nicht zuversichtlich zu sein, den Arbeitskräftemangel im Betrieb vor Ort beheben zu können. „Die Personalbeschaffung und die Belegschaft gehören zu den zehn größten Herausforderungen, die wir identifiziert haben“, sagte Antoine Mindjimba von EY.