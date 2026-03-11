WARBURG RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe im Schlussquartal 2025 sowie mit dem Ausblick auf 2026 die Konsensschätzungen ein wenig verfehlt, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 38,30EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Fabio Hölscher
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
