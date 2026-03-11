Delivery Hero Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 11.03.2026

Mit einer Performance von -7,50 % musste die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,83 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,50 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Delivery Hero Verluste von -23,89 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -2,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,42 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,13 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,48 % 1 Monat -23,90 % 3 Monate -23,89 % 1 Jahr -37,35 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,14 Mrd.EUR € wert.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.