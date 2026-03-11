    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel
    Spritpreis steigt weiter - aber etwas langsamer

    • Spritpreise 12 Tage in Folge gestiegen (E10+D)
    • Seit Iran-Krieg Diesel +44,2ct, E10 +26,7ct...
    • Tagesplus 1,7ct; Mittwochmorgen Preise fielen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spritpreis ist den zwölften Tag in Folge gestiegen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags verteuerten sich Superbenzin der Sorte E10 und Diesel um je 1,7 Cent pro Liter, wie der ADAC mitteilte. Am Mittwochmorgen waren beide Sorten allerdings einige Cent billiger als zur gleichen Zeit am Dienstag. Das könnte ein erster Hinweis auf eine Trendwende sein.

    Seit Kriegsbeginn im Iran hat der Spritpreis stark zugelegt. Vor allem Diesel verteuerte sich. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter 2,188 Euro und damit 44,2 Cent mehr als am letzten Tag vor den Angriffen. Super E10 verteuerte sich seither um 26,7 Cent auf 2,045 Euro.

    Zuletzt hat sich der Anstieg ein Stück weit verlangsamt. Die ersten Zahlen vom Mittwoch könnten die Vorboten einer Trendwende sein: Um 7.15 Uhr - in normalen Zeiten ist Sprit dann am teuersten - kostete ein Liter Super E10 4,2 Cent weniger als am Vortag zur gleichen Zeit. Diesel war sogar 4,9 Cent billiger. Die Spritpreise haben sich zuletzt allerdings von ihren normalen Bewegungsmustern entfernt - Prognosen sind daher sehr schwierig geworden./ruc/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 5,834 auf Tradegate (11. März 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +3,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 208,56 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 40,00GBP was eine Bandbreite von -13,69 %/+7,89 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    7 im Artikel enthaltene Werte
