JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Gewinnwachstum (Ebit) des Modekonzerns liege über der Konsensschätzung, schrieb James Grzinic in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 52,94EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 67
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
