JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Gewinnwachstum (Ebit) des Modekonzerns liege über der Konsensschätzung, schrieb James Grzinic in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 52,94EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



