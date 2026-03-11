RBC stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe im Klebstoffgeschäft schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,87 % und einem Kurs von 69,98EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 78,00 € , was eine Steigerung von +11,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer