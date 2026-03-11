RBC stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe im Klebstoffgeschäft schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,87 % und einem Kurs von 69,98EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
