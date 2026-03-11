WARBURG RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Die hohen Abschreibungen, welche die Geschäftsentwicklung geprägt hätten, entsprächen den bereits bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Eine Überraschung sei derweil der Ausfall der Dividende. Der Ausblick entspreche lediglich den Konsensschätzungen, obwohl deutliche Einsparungen nun schon für 2026 erwartet würden - dies sei ein wenig enttäuschend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,70 % und einem Kurs von 73,45EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



