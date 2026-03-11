    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsState Street AktievorwärtsNachrichten zu State Street

    Experte

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl könnte nach dem Krieg 20 Prozent teurer sein

    Experte - Öl könnte nach dem Krieg 20 Prozent teurer sein
    Foto: Öltanks in Katar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Boston (dts Nachrichtenagentur) - Elliot Hentov, Chefstratege für geopolitische Fragen beim Finanzdienstleister State Street, glaubt, dass sich Investoren auf längerfristig höhere Ölpreise einstellen müssen. "Die Risikoprämie auf Öl wird noch eine Weile bleiben, auch wenn sich der Krieg tatsächlich dem Ende zuneigen sollte", sagte Hentov dem "Handelsblatt".

    "Öl könnte nach dem Krieg 20 Prozent teurer sein", sagte der Geopolitik-Experte weiter, und würde dann bei rund 70 bis 75 Dollar pro Barrel liegen. "Das wäre kein Öl-Schock", aber hätte laut Hentov dennoch Konsequenzen - vor allem für Staaten wie Deutschland, die stark von Energieimporten abhängig sind. "Wenn die Energielieferungen wieder regulär fließen, werden sich auch die Preise normalisieren, aber man holt nicht alles wieder auf."

    Der Preis der Sorte Brent war Anfang der Woche zunächst auf 120 Dollar pro Barrel nach oben geschossen, bevor Äußerungen von US-Präsident Donald Trump für eine Entspannung am Markt gesorgt hatten. Demnach stehe laut Trump ein Ende des Krieges kurz bevor.

    Hentov geht davon aus, dass der Krieg in "Wochen, nicht Monaten" beendet sein wird, vor allem, wenn die USA weiterhin vom Einsatz von Bodentruppen absehen. Ein längerfristig höherer Ölpreis würde auch höhere Renditen auf langfristige Staatsanleihen mit sich bringen. Das würde dann dafür sorgen, dass Aktien unattraktiver werden, sagte Hentov.



    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Experte Öl könnte nach dem Krieg 20 Prozent teurer sein Elliot Hentov, Chefstratege für geopolitische Fragen beim Finanzdienstleister State Street, glaubt, dass sich Investoren auf längerfristig höhere Ölpreise einstellen müssen. "Die Risikoprämie auf Öl wird noch eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     