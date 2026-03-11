    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ROUNDUP/Lufthansa

    Pilotenstreik ist nicht nachvollziehbar

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa verurteilt den für Donnerstag und Freitag geplanten Streik ihrer Piloten als unnötige Eskalation. Der Streikaufruf der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit sei nicht nachvollziehbar, erklärt Personalvorstand Michael Niggemann. "Vor allem nicht in einer Zeit, in der wir mit dem Iran Krieg ein neues Ausmaß geopolitischer Unsicherheit erleben und Passagiere weltweit davon betroffen sind." Die VC hatte lediglich Flüge in den Nahen Osten von ihrer Streikdrohung ausgenommen.

    Der Konzern will laut den Ankündigungen bis spätestens 14.00 Uhr einen Ersatzflugplan für den Streikzeitraum vorlegen. Dazu habe man einen internen Aufruf gestartet, um trotz des Streiks eine Mindestzahl von Flügen anbieten zu können. Die nicht bestreikten Flugbetriebe Discover Airlines und Lufthansa City Airlines würden ihr Programm planmäßig absolvieren und nach Möglichkeit Zusatzflüge übernehmen. Beim ersten VC-Streik vor einem Monat waren an einem Tag mehr als 800 Flüge ausgefallen.

    Der Gewerkschaft bot Niggemann erneut Gespräche über eine Gesamtlösung an. "Vielmehr sollten wir, statt die Entwicklungsmöglichkeiten der Lufthansa Classic durch Streiks weiter zu verschlechtern, Gespräche über die Modernisierung und die zukünftige Flottengröße aufnehmen, was sich direkt und unmittelbar auf die Karriereperspektiven von Pilotinnen und Piloten auswirkt."

    Die Gewerkschaft hat die mehr als 5.000 Piloten der Flugbetriebe Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline zu einem 48-Stunden-Streik aufgerufen, der um Mitternacht beginnen soll. Während es bei der Regionaltochter Cityline um eine Anhebung der Gehälter geht, streiten die Tarifpartner bei der Cargo und der Kerngesellschaft um höhere Betriebsrenten./ceb/DP/stw

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 7,984 auf Tradegate (11. März 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,68 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,89 %/+12,00 % bedeutet.




