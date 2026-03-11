JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen der Modekette zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan nannte die Zahlen am Mittwoch in erstee Reaktion solide und für Zuversicht sorgend. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent übertroffen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 52,74EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



