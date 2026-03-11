BARCLAYS stuft BBVA auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA nach strategischen Aussagen der Großbank zum mexikanischen Markt mit einem Kursziel von 21,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Region vereine Größe, hochprofitables Wachstum und eine starke Refinanzierung, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 18,83EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
