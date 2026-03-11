Henkel VZ Aktie crasht -4,18 % - 11.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Henkel VZ Aktie. Mit einer Performance von -4,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Henkel VZ Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 69,76€, mit einem Minus von -4,18 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Henkel VZ ist ein globaler Marktführer in den Bereichen Waschmittel und Klebstoffe, bekannt für starke Marken und innovative, nachhaltige Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Henkel VZ in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,03 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Henkel VZ Aktie damit um -8,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,92 % gewonnen.

Henkel VZ Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,86 % 1 Monat -12,96 % 3 Monate +2,03 % 1 Jahr -18,94 %

Informationen zur Henkel VZ Aktie

Es gibt 178 Mio. Henkel VZ Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,47 Mrd. € wert.

Die Anleger bleiben am Mittwoch besorgt ob der Entwicklung im Nahen Osten. Der Dax kann deshalb seine Erholungsgewinne vom Vortag nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex gab gegen Ende der ersten Handelsstunde um 1,6 Prozent auf 23.585 Punkte …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe im Klebstoffgeschäft schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb …

So schlagen sich die Wettbewerber von Henkel VZ

Beiersdorf, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +0,19 %. L'Oreal notiert im Minus, mit -1,99 %.

Henkel VZ Aktie jetzt kaufen?

Ob die Henkel VZ Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Henkel VZ Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.