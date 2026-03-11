    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Ölpreis, Iran-Krieg: Der große Bluff fliegt auf!

    Und die Fakten sind, dass die Strasse von Hormus weiter faktisch blockiert ist und daher abeshbar weniger Öl produziert werden kann

    Sowohl für den Iran-Krieg, als auch für den Ölpreis gilt: der Bluff wird sehr bald auffliegen! Denn Bluff ist keine Strategie - die Fakten sind auf Dauer nicht zu leugnen! Und die Fakten sind, dass die Strasse von Hormus weiter faktisch blockiert ist und daher absehbar weniger Öl produziert werden kann - das gilt auch für Flüssiggas LNG, nachdem Qatar die Produktion der größten Produktionsstätte stilllegen musste. Aber Trump (Iran-Krieg fast beendet etc.) und die G7-Staaten versuchen mit reiner Rhetorik den Ölpreis nach unten zu manipulieren - aber Physik lässt sich nicht austricksen! Selbst wenn die G7-Staaten ihre Ölreserven freigeben, ändert das gar nichts..

    Hinweise aus Video:

    1. IEA schlägt laut WSJ größte Freigabe von Ölreserven aller Zeiten vor

    2. Gold reagiert auf Energiekrise: Warum es ein sicherer Hafen bleibt

     

    Das Video "Ölpreis, Iran-Krieg: Der große Bluff fliegt auf!" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
