Ölpreis, Iran-Krieg: Der große Bluff fliegt auf!

Sowohl für den Iran-Krieg, als auch für den Ölpreis gilt: der Bluff wird sehr bald auffliegen! Denn Bluff ist keine Strategie - die Fakten sind auf Dauer nicht zu leugnen! Und die Fakten sind, dass die Strasse von Hormus weiter faktisch blockiert ist und daher absehbar weniger Öl produziert werden kann - das gilt auch für Flüssiggas LNG, nachdem Qatar die Produktion der größten Produktionsstätte stilllegen musste. Aber Trump (Iran-Krieg fast beendet etc.) und die G7-Staaten versuchen mit reiner Rhetorik den Ölpreis nach unten zu manipulieren - aber Physik lässt sich nicht austricksen! Selbst wenn die G7-Staaten ihre Ölreserven freigeben, ändert das gar nichts..

Hinweise aus Video:

1. IEA schlägt laut WSJ größte Freigabe von Ölreserven aller Zeiten vor

2. Gold reagiert auf Energiekrise: Warum es ein sicherer Hafen bleibt

