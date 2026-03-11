SAP Aktie unter Verkaufsdruck - 11.03.2026

Mit einer Performance von -2,69 % musste die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,84 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,69 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SAP, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -19,98 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -0,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,32 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -20,86 % verloren.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,99 % 1 Monat -7,32 % 3 Monate -19,98 % 1 Jahr -31,07 %

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,51 Mrd. € wert.

Die Anleger bleiben am Mittwoch besorgt ob der Entwicklung im Nahen Osten. Der Dax kann deshalb seine Erholungsgewinne vom Vortag nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex gab gegen Ende der ersten Handelsstunde um 1,6 Prozent auf 23.585 Punkte …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Mittwochmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.675 Punkten berechnet, und damit 1,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,26 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,15 %. ServiceNow verliert -0,42 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,91 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.