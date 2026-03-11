Rheinmetall - Aktie gerät unter Druck - 11.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -3,69 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,99 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,96 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -0,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +0,96 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,32 % 1 Monat -2,56 % 3 Monate -1,96 % 1 Jahr +38,66 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,39 Mrd. € wert.

Angetrieben von seinen jüngsten Zukäufen will Rheinmetall im laufenden Jahr weiter kräftig wachsen. Deutschlands größter Rüstungskonzern kann sich angesichts der Aufrüstung der Nato-Staaten vor Aufträgen kaum retten. Wegen der geplanten Trennung …

Die Anleger bleiben am Mittwoch besorgt ob der Entwicklung im Nahen Osten. Der Dax kann deshalb seine Erholungsgewinne vom Vortag nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex gab gegen Ende der ersten Handelsstunde um 1,6 Prozent auf 23.585 Punkte …

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,15 %. Thales notiert im Minus, mit -0,32 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,31 %. Lockheed Martin verliert -0,16 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,41 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.