TKMS - Aktie stürzt rapide ab - 11.03.2026

Obwohl die TKMS Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,45 %.

Mit einer Performance von -3,88 % musste die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,42 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +1,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TKMS +39,43 % gewonnen.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,48 % 1 Monat -2,78 % 3 Monate +24,45 % 1 Jahr -3,26 %

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,82 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.