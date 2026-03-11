HENSOLDT Aktie mit Kursrutsch - 11.03.2026

Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 75,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,78 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,95 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,83 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,15 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +4,37 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,07 % 1 Monat -6,19 % 3 Monate +5,15 % 1 Jahr +23,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen erwarteter Kursstärke durch gestiegene Rüstungsnachfrage und dem aktuellen Kursrückgang von HENSOLDT; Debatten über fundamentale Expansionen (Standortausbau, Zukäufe), mögliche staatliche Nachrichtensperre, Vorwürfe, Großanleger würden billig akkumulieren, sowie Unsicherheit bzgl. Bewertung und Handelsverhalten.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,67 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.