Deutz Aktie schmiert ab - 11.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutz Aktie. Sie fällt um -4,09 % auf 10,560€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,66 %, geht es heute bei der Deutz Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Obwohl die Deutz Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +30,30 %.

Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um -4,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,17 % gewonnen.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,10 % 1 Monat -5,12 % 3 Monate +30,30 % 1 Jahr +94,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Zahlen am 26.03, die Auswirkungen jüngster Akquisitionen (z. B. Frerks: ~85 Mio Umsatz, ~13% EBITDA) und die Unsicherheit über Umsatzbeiträge des neuen "Defense"‑Segments. Diskutiert werden Deutz’ Mittelfristziele (2028: 3,3 Mrd Umsatz, bereinigte EBIT‑Marge 8,5% → ~280 Mio EBIT), Analystenschätzungen (~183 Mio EBIT, 0,91 € EPS) und daraus hochgerechnete EPS‑Szenarien. Marktseitig wird ein "Sell‑the‑News" nach MDax‑Aufstieg, kurzfristige Kursverluste (~‑4%) und mögliche Fondskäufe vor Indexwechsel thematisiert.

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,61 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutz

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -1,06 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +0,11 %.

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.