Lynas Rare Earths Aktie - Kurs legt am 11.03.2026 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Lynas Rare Earths Aktie. Sie steigt um +9,17 % auf 12,325€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lynas Rare Earths Aktie. Nach einem Plus von +6,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 12,325€, mit einem Plus von +9,17 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +72,30 % bei Lynas Rare Earths.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um +10,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lynas Rare Earths +75,99 % gewonnen.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,48 % 1 Monat +34,91 % 3 Monate +72,30 % 1 Jahr +207,14 %

Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,48 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.