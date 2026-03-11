Alibaba Group - Aktie im Blickpunkt - 11.03.2026

Die Alibaba Group Aktie ist bisher um -1,18 % auf 116,80€ gefallen. Das sind -1,40 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,32 %, geht es heute bei der Alibaba Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Alibaba Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,29 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um +2,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,71 %. Im Jahr 2026 gab es für Alibaba Group bisher ein Minus von -10,00 %.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,63 % 1 Monat -15,71 % 3 Monate -12,29 % 1 Jahr -6,85 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 278,84 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Alibaba Group

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,63 %. Tencent notiert im Minus, mit -3,50 %. Sea (A) notiert im Minus, mit -3,39 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) legt um +0,44 % zu

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.