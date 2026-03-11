DroneShield Aktie legt zu - 11.03.2026

Mit einer Performance von +2,55 % konnte die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +3,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,4100€, mit einem Plus von +2,55 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von DroneShield einen Gewinn von +100,33 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +28,04 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,80 % 1 Monat +24,10 % 3 Monate +100,33 % 1 Jahr +374,51 %

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 922 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,23 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,96 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,16 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,41 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +1,10 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.