Geely Automobile Holdings Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 11.03.2026

Mit einer Performance von +6,67 % konnte die Geely Automobile Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Geely Automobile Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,8880€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Geely Automobile Holdings ist ein führender chinesischer Automobilhersteller, der Limousinen, SUVs und Elektrofahrzeuge produziert. Als einer der größten in China expandiert Geely international. Hauptkonkurrenten sind BYD, SAIC Motor, Volkswagen und Toyota. Geelys Alleinstellungsmerkmale sind Investitionen in Elektro- und Hybridtechnologien sowie der Besitz von Marken wie Volvo und Lotus.

Obwohl sich die Geely Automobile Holdings Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,81 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Geely Automobile Holdings Aktie damit um +15,34 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Geely Automobile Holdings -3,68 % verloren.

Geely Automobile Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,34 % 1 Monat +4,86 % 3 Monate -0,81 % 1 Jahr -5,14 %

Informationen zur Geely Automobile Holdings Aktie

Es gibt 11 Mrd. Geely Automobile Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,41 Mrd. € wert.

Geely Automobile Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Geely Automobile Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Geely Automobile Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.