BYD Aktie heute im Plus (10,745€) - 11.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von +1,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,745€, mit einem Plus von +1,18 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BYD Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,05 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um +4,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,32 % verloren.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,47 % 1 Monat +1,61 % 3 Monate -0,05 % 1 Jahr -20,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD als potenziellen Kurstreiber durch die neue Blade‑Battery 2.0 und die Flash‑Charger (extreme Schnellladewerte, Sicherheits‑ und Garantieangaben) sowie um die Frage, ob diese technischen Fortschritte fundamental genug sind, um Bewertungsaufschläge und nachhaltigen Absatz zu erzeugen oder ob die Wirkung schon eingepreist ist; kurzfristige Seitwärts‑/Abwärtsrisiken wegen China werden ebenfalls genannt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,74 Mrd. € wert.

Hinter dem unscheinbaren Gehäuse einer Batterie verbirgt sich das neue Schlachtfeld der Weltwirtschaft. Denn der Wettlauf um die Elektromobilität ist längst mehr als ein Ringen um die beste Reichweite. Es ist ein erbitterter Kampf um strategische …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,25 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +1,48 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,29 %. Xylem legt um +0,05 % zu NIO notiert im Minus, mit -2,05 %. Stellantis notiert im Minus, mit -1,30 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.