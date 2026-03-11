AKTIE IM FOKUS
Wieder Kurseinbruch bei Gerresheimer - Rauswurf aus SDax droht
- Aktien stürzen zeitweise um fast 18 Prozent...
- Bericht 2025 auf Juni verschoben; SDax-Risiko.
- BaFin-Prüfung, Vertrauenskrise und Kreditrisiko
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt erholten Aktien von Gerresheimer sind am Mittwochmorgen zeitweise wieder um fast 18 Prozent eingebrochen. "Die Nachrichtenlage bleibt desaströs", sagte ein Börsianer nach einer erneuten Hiobsbotschaft des Herstellers von Spezialverpackungen vom Dienstagabend.
In einer Mitteilung mussten die Düsseldorfer am späten Vorabend eingestehen, dass der Geschäftsbericht 2025 wohl erst im Juni veröffentlicht werden kann. Wegen dieser Verschiebung droht der Rausschmiss aus dem Nebenwerteindex SDax . Auch die eigentlich für den 3. Juni geplante Hauptversammlung muss verschoben werden.
In Sichtweite des jüngsten Tiefs seit dem Jahr 2009 fanden sich bei 16,30 Euro dann aber wieder einige Käufer. Nach anderthalb Stunden Handel lagen die Gerresheimer-Aktien bei 17,80 Euro nur noch mit zehn Prozent im Minus.
Prüfungen des Konzernabschlusses wegen Fehlern in der Bilanzierung sind seit September bekannt. Mitte Februar waren die Gerresheimer-Aktien dann nochmals nach unten gekracht, als deshalb der Geschäftsbericht 2025 verschoben wurde. Ende Februar drückten dann Nachrichten der Finanzaufsicht Bafin die Aktien auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2009. Die Bafin erweiterte eine bereits laufende Prüfung und leitete eine weitere Untersuchung ein.
Analyst Harald Hof von MWB Research sieht in den aktuellen Nachrichten einen weiteren Mosaikstein in der Vertrauenskrise. Zudem drohten Probleme mit den Kreditgebern. Gerresheimer ist laut eigenen Angaben in Gesprächen, um eine Verlängerung der in den Finanzierungsverträgen festgelegten Vorlagepflichten des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu vereinbaren./ag/tih/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 17.055 auf Ariva Indikation (11. März 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +13,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 641,41 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -35,38 %/+83,09 % bedeutet.
Niels Fehre hat im März bei Gerresheimer als Senior Manager IR angefangen, eine Top-Besetzung, wie ich finde, und so jemand kommt nicht, wenn StaRUG vor der Tür stehen würde.
Wir haben nun den dritten Tag in Folge schön grün und auf Tageshoch geschlossen (klar, Börse geht noch weiter, auch auf Xetra, aber essentiell ist 17.35 Uhr) und zum dritten Mal ging es zur Schlussauktion, im Vgl. zum direkten Kurs davor um 17.30 Uhr, massiv nach oben.
ich bin auch noch am Start und habe die letzten Wochen weiter aufgestockt, aktuell mit gut 50 großen Scheinen unter Wasser. Kürzlich hatte ich auch mal die Gelegenheit mit dem IR zu sprechen. Er war mMn ehrlich und sprach davon, dass zZ alles übergenau geprüft wird. Die Bilanz versucht man bis zum 31. hinzubekommen, allerdings bin ich persönlich da nicht allzu optimistisch (lasse mich aber gerne überraschen). Mein Gefühl sagt mir, dass bis zur HV soweit die Berichte da sind und alles aufgearbeitet ist. 80 % der Schreiberlinge hier habe ich ausgeblendet. Herzliche Grüße und eine schöne restliche Woche wünscht Zitti