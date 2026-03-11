Wieder Kurseinbruch bei Gerresheimer - Rauswurf aus SDax droht

Niels Fehre hat im März bei Gerresheimer als Senior Manager IR angefangen, eine Top-Besetzung, wie ich finde, und so jemand kommt nicht, wenn StaRUG vor der Tür stehen würde.





Er ist vermutlich das Bindeglied zwischen dem Leiter der IR, Guido Pickert, und dem Junior Manager IR, Lukas Glombitza, und füllt hoffentlich die Lücke, die Thomas Rosenke mit seinem Weggang zu Befesa hinterlassen hat.





Berichtet wurde es auf dem LinkedIn-Profil des IR-Clubs, der Investor Relations Community.





Niels Fehre hat meinem Empfinden nach eine hervorragende Vita.





Er war Senior Equity Research Analyst bei HSBC. Danach wechselte er zur Schaeffler AG.





Dort war er Senior Manager IR und danach Head of Market Analysis & Performance Management, Head of Corporate Investment Management und zugleich Geschäftsführer der Venture Capital Tochter Schaeffler Invest GmbH.





Letztes Jahr wurde er zu einem der Rising Stars 2025 gewählt.









Im Kurzinterview betonte er damals genau das, was nun bei Gerresheimer gefragt ist:





Fehre sagt, seine Bankerfahrung komme ihm in seiner Rolle als CVC sehr zugute, insbesondere um bei den Investitionen äußerste finanzielle Disziplin zu wahren. „Ich bin gut in Finanzmodellierung, was auf meine Tätigkeit als Analyst zurückzuführen ist“, sagt er. „Ich versuche, alles zu analysieren.“





Für mich eine exzellente Wahl. So jemand heuert auf keinem sinkenden Schiff an.





Und der IR von Gerresheimer tut er sicherlich gut. Guido Pickert ist ein hervorragender IR-Chef, das wird sicher ein gutes Duo. Dazu dann noch der Junior-Manager Lukas Glombitza, der es mittelfristig zu einem starken Trio machen könnte.





Wollen wir hoffen, dass sich dies positiv auf eine dann wieder aktiviere IR-Kommunikation auswirken wird.





Aber bitte nicht im Stile von Ankündigungen, die sich am Ende - wie zu Zeiten von Dietmar Siemssen und Bernd Metzner - häufig leider als haltlos erwiesen haben, sondern ich wünsche mir eine vertrauensvolle und verlässliche Kommunikation.





Hier ist die IR-Abteilung natürlich immer vom Vorstand abhängig, aber da ist man nun mit Wolf Lehmann ebenfalls top aufgestellt.





Uwe Röhrhoff, denke ich, wird sich bis zu seinem Ausscheiden aus der Kommunikation mit dem Kapitalmarkt heraushalten und das dann seinem Nachfolger überlassen.





Seine Priorität liegt aktuell sicher darin, gemeinsam mit dem CFO das Schiff strategisch und operativ bestmöglich wieder auf Kurs zu bringen. Für Kommunikation nach außen bleibt gegenwärtig leider kaum Zeit, auch wenn etliche dies hier natürlich zurecht kritisieren.





Aber Kommunikation bringt nur was, wenn sie auch Fakten liefert, die verlässlich sind und auch morgen noch zählen. Ich denke, daran wird intensiv gearbeitet.





In diesem Sinne, drücken wir die Daumen.





Euer Prof.







