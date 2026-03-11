    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    Noch kein Turnaround in Sicht

    Wacker-Chemie: Dividende gestrichen! Aber die Aktie steigt trotzdem

    Wacker Chemie sieht auch 2026 keine echte Erholung der Märkte. Der Konzern legt solide Quartalszahlen vor und stellt für 2026 steigende Gewinne in Aussicht. Doch trotz höherem Cashflow gibt es für 2025 keine Dividende.

    Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie stellt sich auf ein weiterhin schwieriges Marktumfeld ein. Eine spürbare Erholung der Nachfrage sei derzeit nicht in Sicht, erklärte Vorstandschef Christian Hartel am Mittwoch. Entsprechend will das Unternehmen seinen eingeschlagenen Sparkurs weiter beschleunigen und die strategische Neuausrichtung konsequent vorantreiben.

    Das kommt offenbar bei Anlegern gut an. Die Aktie setzt sich am Mittwoch mit einem Plus von mehr als 6 Prozent an die Spitze des MDAX.

    Der Konzern setzt auf ein umfangreiches Effizienzprogramm, das bis Ende 2027 Einsparungen von mehr als 300 Millionen Euro pro Jahr bringen soll. Teil der Maßnahmen ist auch ein Stellenabbau von über 1.500 Arbeitsplätzen, vor allem in Deutschland. Weltweit beschäftigte das Unternehmen Ende 2025 rund 16.500 Mitarbeiter.

    Wacker Chemie

    +7,40 %
    +4,26 %
    -8,42 %
    +11,20 %
    -4,19 %
    -51,52 %
    -35,09 %
    -2,72 %
    -22,89 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888

    Trotz der schwierigen Lage reagierten Anleger positiv: Die Aktie legte am Vormittag zeitweise um rund sieben Prozent zu. Marktbeobachter sehen den Ausblick des Unternehmens in etwa im Rahmen der Erwartungen.

    Für 2026 stellt der Vorstand ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll auf 550 bis 700 Millionen Euro steigen, nachdem der Wert 2025 bei 529 Millionen Euro gelegen hatte. Analysten rechnen im Schnitt mit etwa 614 Millionen Euro. Der JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi erklärte, der Ausblick liege nahe am Marktkonsens und könnte daher kurzfristig für Kursgewinne sorgen. Gleichzeitig bleibe jedoch offen, ob sich das Geschäft im Jahresverlauf tatsächlich ausreichend verbessern werde.

    Im vergangenen Jahr war das operative Ergebnis deutlich unter Druck geraten. Das Ebitda brach um 43 Prozent auf 427 Millionen Euro ein, während der Konzern wegen Abschreibungen und Kosten für das Sparprogramm unter dem Strich einen Verlust von 805 Millionen Euro verbuchte. Ein Jahr zuvor hatte Wacker noch 261 Millionen Euro verdient.

    Vor diesem Hintergrund müssen Aktionäre vorerst auf eine Ausschüttung verzichten. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung vorschlagen, für 2025 keine Dividende zu zahlen. Im Jahr zuvor hatte der Konzern noch 2,50 Euro je Aktie ausgeschüttet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,30 % und einem Kurs von 72,50EUR auf Tradegate (11. März 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
