    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank

    OTS

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    UmweltBank AG / Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Startprämie 150€: 100€ Kunde, 50€ Spende NABU.
    • 12 Monate gebührenfrei, Holzkarte, EEA gratis.
    • App-Zahlung lokal, digitale Karte, keine Daten
    OTS - UmweltBank AG / Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit ...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit Startprämie (FOTO) Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat ihr nachhaltiges Girokonto, das UmweltGiro, weiterentwickelt: Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden verbesserte Konditionen sowie 150 Euro Startprämie, bestehend aus Startguthaben und einer Spende an den NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V.

    Das UmweltGiro steht für digitales, faires und nachhaltiges Banking und unterstreicht den Anspruch der UmweltBank, ökologische Verantwortung mit zeitgemäßer Finanzdienstleistung zu verbinden. Daher entfallen in den ersten zwölf Monaten nach Kontoeröffnung die Kontoführungsgebühren. Zusätzlich erhalten Kundinnen und Kunden bei Eröffnung eines Girokontos eine Kreditkarte aus Holz für ein Jahr kostenfrei. Zudem ist eine girocard inklusive - bis Ende 2026 ebenfalls ohne Gebühren. Bargeldabhebungen in Euro sind am Geldautomaten mit der Kreditkarte jetzt im Europäischen Wirtschaftsraum kostenlos und unbegrenzt oft möglich. Die Auszahlung von Bargeld wird darüber hinaus im deutschen Einzelhandel angeboten und ist mit beiden Karten gebührenfrei.

    Ein zentraler Bestandteil des neuen Angebots ist die Kooperation mit dem NABU: Nach Kontoeröffnung stellt die UmweltBank eine Startprämie von insgesamt 150 Euro bereit: 100 Euro werden an die Kundin oder den Kunden ausgezahlt, 50 Euro spendet die Bank an den NABU für Projekte zur Renaturierung von Flüssen. Damit verbindet das UmweltGiro moderne Bankdienstleistungen mit einem konkreten Beitrag zum Natur- und Artenschutz.

    Das Girokonto bietet die Möglichkeit, mit der UmweltBanking App mobil zu bezahlen. Dafür kann die Kreditkarte digitalisiert oder die digitale girocard genutzt werden. Dabei gelten die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie beim Bezahlen mit den physischen Karten. Mit dem mobilen Bezahlen über die digitale girocard bietet die UmweltBank zudem eine voll integrierte Bezahllösung in ihrer App an - unabhängig von globalen Tech-Giganten. Die neue Kartenfunktion läuft komplett im lokalen Zahlungsverkehrssystem, sodass keine Übermittlungen an internationale Softwareanbieter stattfinden. Die UmweltBank ist damit - gemeinsam mit vielen VR-Banken - Vorreiterin für digitale Souveränität im deutschen Bankenmarkt.

    "Wir haben das Feedback unserer Kundinnen und Kunden umgesetzt und unser Girokonto weiterentwickelt. So machen wir nachhaltiges Banking noch attraktiver", so Marion Bernhard-Tischler, Produktmanagerin bei der UmweltBank.

    Alle Informationen und Kosten für das nachhaltige Girokonto der UmweltBank sowie die Teilnahmebedingungen für die Startprämie stehen auf folgender Webseite zur Verfügung: http://www.umweltbank.de/girokonto

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

    Pressekontakt:

    Oliver Patzsch
    Pressesprecher
    Manager Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    Tel: 0911 / 53 08 - 1305
    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6233417 OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 3,88 auf Tradegate (11. März 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 156,46 Mio..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UmweltBank - 557080 - DE0005570808

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UmweltBank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    OTS UmweltBank AG / Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit ... Die UmweltBank hat ihr nachhaltiges Girokonto, das UmweltGiro, weiterentwickelt: Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden verbesserte Konditionen sowie 150 Euro Startprämie, bestehend aus Startguthaben und einer Spende an den NABU (Naturschutzbund …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     