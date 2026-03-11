KSB erhält größten Auftrag der Firmengeschichte (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 1.120 auf Tradegate (11. März 2026, 10:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,61 %. Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd.. KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

Frankenthal (ots) -- Acht Großpumpen für osteuropäisches Kraftwerk- Auftragsvolumen im dreistelligen Millionenbereich- Wachstumsstrategie bei KraftwerkspumpenDer Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat im März einen Großauftrag im Wertvon mehr als 150 Millionen Euro erhalten. In den kommenden Jahren wird dieEnergiesparte des Unternehmens acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerkin Osteuropa produzieren und ausliefern. Gefertigt werden die mehr als 100Tonnen schweren Pumpen, von denen jede eine Antriebsleistung von 8 Megawatt hat,im Frankenthaler Stammwerk.Die Lieferung der Großpumpen und die damit verbundenen Tests für den sicherenBetrieb im Primärkreislauf des Kernkraftwerks bilden den größten Einzelauftrag,den KSB jemals verbucht hat. Als Marktführer für Kraftwerkspumpen verfolgt dasUnternehmen eine klare Wachstumsstrategie, die auf technologische Kompetenz undbreites Wissen im Projektgeschäft baut."Der weltweite Energiebedarf wächst, was zu einer nachhaltigen Nachfrage nachneuen Kraftwerken führt", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher derGeschäftsleitung von KSB, "Dieser Auftrag unterstreicht das Vertrauen desProjektpartners in unsere Expertise und Erfahrung. Wir freuen uns, diesetechnisch anspruchsvollen Großpumpen in den kommenden Jahren aus unseremFrankenthaler Energiewerk liefern zu dürfen."Eine Hauptkühlmittelpumpe sorgt dafür, dass Kühlmittel kontinuierlich durch denReaktorkern strömt, um die entstehende Wärme abzuführen und für dieStromerzeugung zu nutzen. Das Kraftwerksprojekt trägt zu CO2- freienEnergieerzeugung und zur Energiesicherheit in Europa bei.Über den Auftraggeber haben die Vertragspartner, wie in der Branche üblich,Stillschweigen vereinbart.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. DerKonzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenenVertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünfKontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838mailto:sonja.ayasse@ksb.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6233204OTS: KSB SE & Co. KGaAISIN: DE0006292006