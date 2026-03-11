    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKSB AktievorwärtsNachrichten zu KSB
    KSB erhält größten Auftrag der Firmengeschichte (FOTO)

    KSB erhält größten Auftrag der Firmengeschichte (FOTO)
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
    Frankenthal (ots) -

    - Acht Großpumpen für osteuropäisches Kraftwerk
    - Auftragsvolumen im dreistelligen Millionenbereich
    - Wachstumsstrategie bei Kraftwerkspumpen

    Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat im März einen Großauftrag im Wert
    von mehr als 150 Millionen Euro erhalten. In den kommenden Jahren wird die
    Energiesparte des Unternehmens acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk
    in Osteuropa produzieren und ausliefern. Gefertigt werden die mehr als 100
    Tonnen schweren Pumpen, von denen jede eine Antriebsleistung von 8 Megawatt hat,
    im Frankenthaler Stammwerk.

    Die Lieferung der Großpumpen und die damit verbundenen Tests für den sicheren
    Betrieb im Primärkreislauf des Kernkraftwerks bilden den größten Einzelauftrag,
    den KSB jemals verbucht hat. Als Marktführer für Kraftwerkspumpen verfolgt das
    Unternehmen eine klare Wachstumsstrategie, die auf technologische Kompetenz und
    breites Wissen im Projektgeschäft baut.

    "Der weltweite Energiebedarf wächst, was zu einer nachhaltigen Nachfrage nach
    neuen Kraftwerken führt", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der
    Geschäftsleitung von KSB, "Dieser Auftrag unterstreicht das Vertrauen des
    Projektpartners in unsere Expertise und Erfahrung. Wir freuen uns, diese
    technisch anspruchsvollen Großpumpen in den kommenden Jahren aus unserem
    Frankenthaler Energiewerk liefern zu dürfen."

    Eine Hauptkühlmittelpumpe sorgt dafür, dass Kühlmittel kontinuierlich durch den
    Reaktorkern strömt, um die entstehende Wärme abzuführen und für die
    Stromerzeugung zu nutzen. Das Kraftwerksprojekt trägt zu CO2- freien
    Energieerzeugung und zur Energiesicherheit in Europa bei.

    Über den Auftraggeber haben die Vertragspartner, wie in der Branche üblich,
    Stillschweigen vereinbart.

    KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der
    Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen
    Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf
    Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800
    Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie

    Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 1.120 auf Tradegate (11. März 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd..

    KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
