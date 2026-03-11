    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/CNY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/CNY

    Zollpause in den USA

    Export-Boom oder Falle? Chinas Firmen reagieren auf US-Zollurteil

    Eine US-Zollpause bringt Bewegung in Chinas Exportzentren. Einige Firmen liefern schnell in die USA – andere fürchten, dass die Zölle schneller zurückkehren als gedacht.

    Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA sorgt in Chinas Exportindustrie für hektische Aktivität – und gleichzeitig für große Skepsis, wie Reuters berichtet. Einige Hersteller versuchen, möglichst schnell Waren in die Vereinigten Staaten zu liefern, solange die Zölle niedriger sind.

    Gerichtsurteil senkt Zollniveau

    Auslöser ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, das Präsident Donald Trump in seiner Möglichkeit einschränkt, eigenständig Zölle zu verhängen. Gleichzeitig führte Trump einen globalen Zollsatz von 10 Prozent für 150 Tage ein.

    Ökonomen von Capital Economics berechneten, dass dadurch der gewichtete durchschnittliche US-Zollsatz auf chinesische Waren auf 22,3 Prozent fällt. Zuvor lag er bei 32,4 Prozent.

    Analysten der Bank Natixis sehen China sogar als größten Gewinner des Urteils. "China ist der größte Gewinner des Urteils des US-Gerichts", schreiben sie in einer Analyse.

    Auch ING-Ökonomin Deepali Bhargava erwartet kurzfristige Effekte: "Die allgemeinen Handelsbeziehungen zwischen den USA und China bleiben fragil, aber derzeit ist die Zollsituation eindeutig günstiger für China." Das eröffne "kurzfristig Aufwärtspotenzial für Chinas Exportdynamik". Viele Exporteure könnten daher versuchen, Lieferungen vorzuziehen, um von niedrigeren Zöllen zu profitieren.

     

    China baut neue Märkte aus

    Der Trend zur Diversifizierung dürfte ohnehin anhalten. Chinas Exporte in die USA sanken 2025 um 20 Prozent. Gleichzeitig stiegen Lieferungen in andere Regionen deutlich: nach Afrika um 25,8 Prozent, nach Lateinamerika um 7,4 Prozent, nach Südostasien um 13,4 Prozent und in die Europäische Union um 8,4 Prozent.

    China erzielte im vergangenen Jahr dennoch einen Rekord-Handelsüberschuss von 1,2 Billionen US-Dollar. Auch Branchenverbände sehen die strategische Verschiebung. Laut Winnie Wang, Präsidentin der Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association,  dürfte sich diese Entwicklung auch nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs kaum abschwächen.

    Selbst wenn Zölle sinken, bleibt der Preisdruck groß. Chinesische Firmen konkurrieren in vielen Märkten vor allem miteinander – ein Zeichen für massive Überkapazitäten in der Industrie.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung USD/CNY wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 6,869CNY auf Forex (11. März 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.

    Saskia Reh
