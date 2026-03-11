BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Das Geschäft des Konzerns mit Stromspeicherung werde von Investoren vernachlässigt, habe aber erhebliches Wachstumspotenzial bewiesen, schrieb Dan Levy am Mittwoch. Kurzfristig könnten Kapazitätsengpässe das Wachstum bremsen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 345,0EUR auf Tradegate (11. März 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
