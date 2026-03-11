BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Krieg im Nahen Osten eröffneten sich für den Logistiker geschäftliche Möglichkeiten, schrieb Marco Limite am Dienstagabend. Diese seien aber noch nicht zu quantifizieren./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 20:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 46,11EUR auf Tradegate (11. März 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

