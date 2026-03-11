WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und der Ausblick auf 2026 hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch./rob/mf/ag
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 25,05EUR auf Tradegate (11. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,80
Kursziel alt: 36,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
