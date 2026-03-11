Allianz meldet erneut Rekordgewinn

Bereits Ende Februar legte die Allianz (DE0008404005) Rekordzahlen für das Jahr 2025 vor. Das operative Ergebnis stieg um 8,4 Prozent auf den Höchstwert von 17,4 Mrd. Euro. Auch das Geschäftsvolumen erhöhte sich um gut 8 Prozent auf 186,9 Mrd. Euro. Treiber waren alle Sparten, insbesondere die Schaden- und Unfallversicherung. CEO Bäte verwies auf die Stärke des Geschäftsmodells in einem zunehmend unsicheren Umfeld. Die Eigenkapitalrendite erreichte 18,1 Prozent, die Solvency-II-Quote verbesserte sich auf solide 218 Prozent. Für 2026 peilt die Allianz erneut ein operatives Ergebnis von rund 17,4 Mrd. Euro an, mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 1 Mrd. Euro. Die Aktionäre sollen zudem stärker profitieren: Vorgeschlagen wird eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie. Zudem startet das größte Aktienrückkaufprogramm seit 2017 mit bis zu 2,5 Mrd. Euro.

Beim Discounter der BNP Paribas mit der ISIN DE000PL5GHE0 errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap bei 330 Euro und dem Preis von 316,20 Euro eine Rendite von 13,80 Euro oder 17 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.6.26 auf oder über Cap notiert. Andernfalls Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 21,6 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (DE000SJ933B0) ist mit einem Bonus-Level und Cap von 360 Euro ausgestattet. Wird die Barriere bei 270 Euro bis zum 19.6.26 nie verletzt, erhalten Anleger den Höchstbetrag, ansonsten eine Aktie. Beim Kaufpreis von 347,70 Euro liegt der maximale Gewinn bei 12,30 Euro, was 11,8 Prozent p.a. entspricht. Pricing mit fast 2 Prozent Abgeld!

Einkommensstrategie mit 8,75 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der HSBC (DE000HT2NGG2) zahlt einen Kupon von 8,75 Prozent p.a.; durch den Kaufkurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 9,8 Prozent, sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Basispreises von 335 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 2 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 335 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Ende Januar markierte die Allianz mit 390 Euro ein 10-Jahres-Hoch, mittlerweile gibt’s die Aktie knapp 10 Prozent günstiger. Wer sich in der aktuellen Situation lieber mit Sicherheitspuffer positionieren möchte, der könnte mit einer Zertifikate-Strategie bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie attraktive Renditen erzielen und moderate weitere Kursschwächen verkraften.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz Aktien oder von Anlageprodukten auf Allianz Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de