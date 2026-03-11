AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero wieder schwach - BofA ist skeptisch
- Aktien -8,5% näherten sich Jahrestief 16,715€.
- BofA stuft ab auf Underperform, Ziel 19€ jetzt.
- Operatives Wachstum, Margen enttäuschend Profit
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Delivery Hero haben sich am Mittwoch mit bis zu 8,5 Prozent Minus wieder ihrem Jahrestief bei 16,715 Euro genähert. Analyst Xavier Le Mené von der Bank of America (BofA) hatte die Papiere des Essenslieferanten auf "Underperform" abgestuft - sein Kursziel von 19 Euro ist allerdings bereits merklich unterschritten.
Le Mené rechnet zunächst nicht mit größeren Bewertungsimpulsen durch den strategischen Review. Ein möglicher Asset-Verkauf werde dauern und ein Kauf des Pakets vom Großaktionär Prosus wäre eher wertverwässernd. Operativ halte das Wachstum zwar an, die Margen seien allerdings enttäuschend. Und die Profitabilität müsse an erster Stelle stehen, so Le Mené. Insgesamt sieht er ein wenig attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken.
Seit dem Jahreshoch bei 27,26 Euro haben die Papiere gut 38 Prozent an Wert verloren und liegen 2026 etwa ein Viertel unter Wasser./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,41 % und einem Kurs von 17,17 auf Tradegate (11. März 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -2,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,17 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +19,86 %/+105,48 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
( von 32€ auf unter 17€ )
Es ist doch immer das gleiche Spiel, dass die Emittenten von Derivaten die einzelnen Zertifikate zu den Stichtagen abräumen. Nimm mal Bonuszertifikate, die mit Aufgeld verkloppt werden vom Emittenten; dann befördert man die Aktien nach unten, z.B. über pessimistische Vk-Empfehlungen, z.B. DZ Bank für Hello Fresh, bringt über Freunde Short-Seller in die Aktien und räumt die Barrieren ab und kann dann günstig die Aktien liefern.