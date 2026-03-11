Evonik gefragt - Citi sieht gute Erholungschancen

Evonik-Papiere liegen 2026 noch moderat im Plus, nachdem sie an ihrem Jahreshoch Mitte Februar zwischenzeitlich bereits über 21 Prozent gewonnen hatten./ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 14,09 auf Tradegate (11. März 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +4,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,63 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,2600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -15,61 %/+26,58 % bedeutet.