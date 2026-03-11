AKTIE IM FOKUS
Evonik gefragt - Citi sieht gute Erholungschancen
- Evonik +2,5% über 50-Tage-Linie, Analyst Satz.
- Citigroup setzt Evonik auf 'Catalyst Watch'!!.
- Bewertung extrem günstig; Gewinnboden erreicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evonik haben sich am Mittwochmorgen mit bis zu 2,5 Prozent Kursplus wieder über ihre 50-Tage-Linie erholt. Auftrieb gab eine positive Äußerung des Citigroup-Analysten Sebastian Satz. Er setzte die Papiere des Chemiekonzerns auf die "Catalyst Watch".
Mit den Kursverlusten seit Beginn des Iran-Kriegs sei die Bewertung auf "Verzweiflungs-Niveau" gesunken, schrieb Satz. Sie zählten in jeglicher Hinsicht zu den günstigsten, dabei habe die Gewinnentwicklung wohl den Boden erreicht. Von einer Deeskalation im Nahen Osten könnten gerade sie enorm profitieren.
Evonik-Papiere liegen 2026 noch moderat im Plus, nachdem sie an ihrem Jahreshoch Mitte Februar zwischenzeitlich bereits über 21 Prozent gewonnen hatten./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 14,09 auf Tradegate (11. März 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +4,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,63 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,2600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -15,61 %/+26,58 % bedeutet.
Das, was die ehemalige Evonik Finanzvorständin, Maike Schuh im Manager Magazin berichtet, klingt ja wie ein Eingständnis ihrer eigenen Unfähigkeit. Denn genau Sie war es doch, die bei Evonik für die Finanzen verantwortlich war. Irgendwie liest sich der Bericht, mehr wie eine Abrechnung gegen Evonik. Geschäftsschädigend ist dieser Bericht auf jeden Fall. Wer weiß, ob sich die ehemalige Finanzvorstämdin damit nicht sogar strafbar gemacht hat? Erst am Ende sieht man das wahre Gesicht eines Menschen.
Buchwert? Da gucke ich überhaupt nicht mehr drauf. Der wird meistens mit Goodwill vollgestopft. Später kommt es dann immer wieder zu Abschreibungen. Da ist mir selbst das KUV noch bedeutender.
Nickel kauft und verkauft (oder tradet) zyklische Aktien im Jahresverlauf oder nach bestimmten Kennzahlen.