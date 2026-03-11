BARCLAYS stuft VINCI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci nach einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Overweight" belassen. Der französische Infrastrukturkonzern weise defensive Merkmale auf, sei gegen Inflation gewappnet und profitiere von sogenannten Megatrends, schrieb Tom Zhang am Dienstagabend./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 130,1EUR auf Tradegate (11. März 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 137

Kursziel alt: 137

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



