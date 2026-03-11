    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran-Krieg bringt Rheinmetall wohl Extra-Schub

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachfrage nach Rheinmetall-Flugabwehr steigt.!!
    • Flugabwehr: Schuss ca 1000$, Missiles zu teuer
    • Rheinmetall baut Raketenmotorfabrik in Unterlüß
    Iran-Krieg bringt Rheinmetall wohl Extra-Schub
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg lässt die Nachfrage nach Flugabwehr-Geschützen von Rheinmetall nach oben schnellen. "Die Telefone standen übers Wochenende nicht still, man will unsere Systeme", sagte Konzernchef Armin Papperger bei der Vorlage der Jahreszahlen am Mittwoch in Düsseldorf. Details nannte er nicht.

    Rheinmetall-Flugabwehrgeschütze würden dort schon jetzt eingesetzt, sie hätten in dem jetzigen Konflikt bereits weit über 100 Drohnen abgeschossen, so der Manager. Künftig sollen mehr Flugabwehrsysteme geliefert werden. Die Rheinmetall-Kunden hätten gemerkt, "wie effektiv und kostengünstig das ist". Der Iran setzt im Krieg mit den USA massenhaft Drohnen ein, um US-Stützpunkte in der Region sowie Israel und arabische Staaten anzugreifen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.686,16€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.477,64€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die USA und deren Verbündeten hätten in den ersten 72 Stunden des Krieges rund 2.000 Effektoren - also Raketen und Lenkflugkörper - für insgesamt vier Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro) verschossen, um Drohnen abzuwehren, sagte Papperger. Ein Effektor kostet nach seiner Darstellung im Schnitt zwei Millionen Dollar. Das mache wirtschaftlich keinen Sinn, schließlich koste die damit abgewehrte Drohne nur 20.000 bis 50.000 Dollar, betonte der Rüstungsmanager.

    Ein Schuss eines Rheinmetall-Flugabwehrschützes im Kaliber 30 oder 35 Millimeter koste hingegen nur etwa 1.000 Dollar. "Wenn wir die Drohnen abwehren können mit einer Größenordnung von drei, vier oder fünf Schuss, ist das Bekämpfen dieser Drohnen mit 5.000 Dollar möglich - statt mit einer, zwei oder drei Millionen Dollar", sagte Papperger. Mit Blick auf künftige Kriege fügte er hinzu: "Wenn viele Drohnen eingesetzt werden, werden wir nicht in der Lage sein, das mit Missiles zu machen, weil kein Land der Welt so viel Geld hat."

    Nach Darstellung von Papperger wird Rheinmetall auch von der steigenden Nachfrage nach Missiles (Raketen) profitieren. Im niedersächsischen Unterlüß baut Rheinmetall eine Fabrik für Raketenmotoren./wdw/DP/stw

    Rheinmetall

    -2,93 %
    -0,32 %
    -2,56 %
    -1,96 %
    +38,66 %
    +518,82 %
    +1.692,77 %
    +2.255,47 %
    +68.501,64 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 1.607 auf Tradegate (11. März 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 74,10 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.114,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +28,97 %/+44,70 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um bevorstehende Quartalszahlen und einen erwarteten Dividendenvorschlag (~11€±0,50€), mögliche Kurstreiber wie eine Automotive‑Veräußerung sowie um fundamentale Nachrichten, die den Kurs stützen könnten: Ausbau unbemannter Boote, staatliche Werftaufträge und die Satelliten‑Allianz mit Airbus/OHB. Diskutiert werden Umsatz-/Bewertungswirkungen, Referenzkundeneffekte, US‑Nachfrage nach C‑UAS und unterschiedliche Fondsmeinungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Iran-Krieg bringt Rheinmetall wohl Extra-Schub Der Iran-Krieg lässt die Nachfrage nach Flugabwehr-Geschützen von Rheinmetall nach oben schnellen. "Die Telefone standen übers Wochenende nicht still, man will unsere Systeme", sagte Konzernchef Armin Papperger bei der Vorlage der Jahreszahlen am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     