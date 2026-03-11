GOLDMAN SACHS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Sam Burgess am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Auch das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwas unter dem Konsens./ag/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 1.607EUR auf Tradegate (11. März 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Sam Burgess
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2300
Kursziel alt: 2300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
