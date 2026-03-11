GOLDMAN SACHS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Sam Burgess am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Auch das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwas unter dem Konsens./ag/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 1.607EUR auf Tradegate (11. März 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sam Burgess

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2300

Kursziel alt: 2300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



