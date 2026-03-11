Preis für Opec-Öl gefallen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis sank Dienstag 102,40 USD/Barrel
- Rückgang gegenüber Montag um 13,14 USD laut...
- Opec berechnet Preis aus wichtigsten Sorten...
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 102,40 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 13,14 Dollar weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/nas
Semmelrolle schrieb gestern 08:48
Massive Short Positionen in Höhe von 10 mio. wurden gestern kurz bevor die G7 bekannt gibt vielleicht die Öl Reservem frei zugeben gesetzt. Dann sagt Trump, dass der Krieg in kürze vorbei sei. Gestern in der Pressekonferenz sagt er ist sich nicht sicher wie lange das gehen soll.mitdiskutieren »
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.
Urbi schrieb gestern 07:41
Ich denke Preismanipulation war der Sinn der Sache. Vor allem zur Bereicherung von Trumps Buddies und seiner Familie.mitdiskutieren »
Boerdeboy schrieb 09.03.26, 20:55
Weil trump wieder nen bisschen dünnpfiff labert geht's hier so runter? Was soll er denn sonst sagen? Das ist doch nur nen Move um die Ölpreise zu beruhigen.mitdiskutieren »
