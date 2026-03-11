    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutschland gibt Teil der nationalen Ölreserven frei

    Foto: Öltanks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland wird offenbar vor dem Hintergrund der gestiegenen Öl- und Spritpreise einen Teil der nationalen Ölreserven freigeben. Das berichten am Mittwoch mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Regierungskreise.

    Es handelt sich demnach um ein international abgestimmtes Vorgehen. Wie unter anderem das "Handelsblatt" schreibt, schlägt die Internationale Energieagentur (IEA) ihren Mitgliedsstaaten eine Freigabe von bis zu 400 Millionen Barrel Rohöl vor. Dies wäre die größte Freigabe von Ölreserven der Geschichte. Nach Informationen der Zeitung sollen 19,5 Millionen Barrel davon aus den deutschen Reserven kommen.

    Eine offizielle Bestätigung der Bundesregierung gab es zunächst nicht. Es wird erwartet, dass sich Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Mittwochmittag dazu vor der Hauptstadtspresse äußern wird.


    Verfasst von Redaktion dts
