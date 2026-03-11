    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    Wacker Chemie - Aktienkurs springt nach oben +6,97 % - 11.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Wacker Chemie Aktie bisher um +6,97 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Chemie Aktie.

    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

    Wacker Chemie Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.03.2026

    Mit einer Performance von +6,97 % konnte die Wacker Chemie Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Chemie Aktie. Nach einem Plus von +1,82 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 73,25, mit einem Plus von +6,97 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Wacker Chemie Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,34 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Chemie Aktie damit um +3,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Wacker Chemie eine positive Entwicklung von +6,78 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

    Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,41 %
    1 Monat -6,36 %
    3 Monate +10,34 %
    1 Jahr -3,51 %

    Informationen zur Wacker Chemie Aktie

    Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,79 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,25 %. Solvay notiert im Plus, mit +1,02 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +2,16 %. Covestro verliert -0,23 %

    Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


