Wacker Chemie - Aktienkurs springt nach oben +6,97 % - 11.03.2026

Mit einer Performance von +6,97 % konnte die Wacker Chemie Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Chemie Aktie. Nach einem Plus von +1,82 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 73,25€, mit einem Plus von +6,97 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Wacker Chemie Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,34 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Chemie Aktie damit um +3,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Wacker Chemie eine positive Entwicklung von +6,78 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,41 % 1 Monat -6,36 % 3 Monate +10,34 % 1 Jahr -3,51 %

Informationen zur Wacker Chemie Aktie

Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,79 Mrd.EUR € wert.

Wacker Chemie sieht auch 2026 keine echte Erholung der Märkte. Der Konzern verschärft seinen Sparkurs, streicht die Dividende und setzt auf Spezialchemie sowie Halbleiter. Trotzdem reagiert die Aktie überraschend stark.

Wacker Chemie rechnet auch für das laufende Jahr mit einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld. "Wir sehen weiterhin keine Trendwende im Markt", sagte Unternehmenschef Christian Hartel am Mittwoch laut Mitteilung. Umso wichtiger sei es, den von …

Die Anleger bleiben am Mittwoch besorgt ob der Entwicklung im Nahen Osten. Der Dax kann deshalb seine Erholungsgewinne vom Vortag nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex gab gegen Ende der ersten Handelsstunde um 1,6 Prozent auf 23.585 Punkte …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,25 %. Solvay notiert im Plus, mit +1,02 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +2,16 %. Covestro verliert -0,23 %

Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.