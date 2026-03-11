Trauerzeremonie und Luftangriffe in Teheran

TEHERAN (dpa-AFX) - In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Regierungsanhänger zu einer großen Trauerzeremonie für die im Krieg getöteten Kommandeure zusammengekommen. Auf dem zentralen Revolutionsplatz versammelten sich Menschenmassen, wie Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten. Gleichzeitig donnerten israelische Kampfjets über den Westen der Hauptstadt und flogen Luftangriffe. Die israelischen Streitkräfte bestätigten eine neue Angriffswelle im Iran.

Auf den Straßen im Zentrum Teherans versammelten sich Anhänger der Staatsführung um einen Sattelschlepper, der die Särge der getöteten Militärführer durch die Stadt fährt. Fahrten mit der U-Bahn in der Millionenstadt Teheran waren angesichts der Trauerfeiern auf Anordnung der Regierung heute kostenlos.

Amir Hatami, Oberbefehlshaber der regulären Armee, würdigte die Toten in einer Stellungnahme. "Wir werden bis zum letzten Tropfen Blut die Würde und Ehre des islamischen Irans verteidigen", sagte der Generalmajor laut der Nachrichtenagentur Fars./arb/DP/stw



