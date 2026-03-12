Kupfer trifft Gold: Warum Diese Firma jetzt besonders spannend wird!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Copper Corp.! Bezahlte Beziehung: Swiss Resource Capital AG unterhält eine entgeltliche IR-/Kommunikationsvereinbarung mit Axo Copper Corp. Ersteller: Swiss Resource Capital AG. Erstveröffentlichung: 12.03.2026, 5:43 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Nachfrage der Zentralbanken bleibt ein wichtiger Treiber für den Goldmarkt. Der World Gold Council berichtet für 2025 erneut über historisch hohe Nettokäufe der Notenbanken. Gold bleibt damit für viele Staaten ein strategischer Reservebaustein in einem Umfeld aus geopolitischen Spannungen, hoher Verschuldung und Währungsrisiken.

Quelle: World Gold Council / Visual Capitalist

Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, warum Axo Copper Corp. (WKN: A416BY) sein Profil verbreitert. Das Unternehmen bleibt mit La Huerta ein Kupferexplorer, hat mit dem Abschluss der San-Antonio-Transaktion Ende Januar 2026 aber zusätzlich ein weit fortgeschrittenes Goldprojekt mit vorhandener Infrastruktur übernommen.

Axo Copper Corp. (WKN: A416BY) vereint damit inzwischen zwei unterschiedliche, aber komplementäre Werttreiber: Kupferexploration in Jalisco und die wiederinbetriebnahme des Goldprojekts San Antonio in Sonora.

AXO im Überblick!

Mit San Antonio in Sonora ist Anfang 2026 ein zweites, deutlich weiter fortgeschrittenes Projekt hinzugekommen. Entscheidend: Axo (WKN: A416BY) hat nicht Osisko Development selbst übernommen, sondern am 27. Januar 2026 die Projektgesellschaft Sapuchi Minera von Osisko Development erworben. Sapuchi Minera wiederum hat 100 % am San Antonio Gold Projekt gehalten.

San Antonio umfasst 43 Konzessionen mit insgesamt 11.338 Hektar und fünf Hauptlagerstätten: Sapuchi, Golfo de Oro, California, Calvario und High Life. Das Projekt verfügt bereits über Straßenanschluss, Strom aus dem Netz, Wasser, Camp-Infrastruktur sowie bestehende Aufbereitungsanlagen einschließlich Brecher und Carbon-in-Column-Anlage.

Axo hat Ende Februar 2026 das erste Arbeitsprogramm nach dem Erwerb vorgestellt. Im Fokus stehen zwei Ziele: erstens die Verdichtung und Erweiterung der bekannten Ressourcen, vor allem im Bereich Sapuchi, und zweitens die Erprobung neuer Ziele außerhalb der bisherigen Ressourcenkörper.

Quelle: Axo Copper

Die aktuelle, innerhalb optimierter Tagebaugrenzen ausgewiesene Ressource des Projekts beträgt:

576.000 Unzen Gold und 1,37 Mio. Unzen Silber in der Indicated-Kategorie bei 1,20 g/t Au und 2,9 g/t Ag

544.000 Unzen Gold und 1,76 Mio. Unzen Silber in der Inferred-Kategorie bei 1,02 g/t Au und 3,3 g/t Ag

Ein wesentlicher Teil des kurzfristigen Fokus liegt auf den Oxidbereichen in Sapuchi, weil diese nach den bisherigen Tests metallurgisch gut auf Haufenlaugung ansprechen und Axo Copper (WKN: A416BY) vorhandene Infrastruktur nutzen will. Gleichzeitig bleibt wichtig: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, und für San Antonio liegt bislang keine Wirtschaftlichkeitsstudie vor, die die wirtschaftliche Gewinnbarkeit eines Teils der Ressource belegt.

Für die Sapuchi-Oxidzone werden derzeit separat ausgewiesen:

53.000 Unzen Gold und 0,22 Mio. Unzen Silber in der Indicated-Kategorie bei 0,85 g/t Au

75.000 Unzen Gold und 0,37 Mio. Unzen Silber in der Inferred-Kategorie bei 0,74 g/t Au

Parallel sollen neue Ziele erprobt werden, besonders die El-Tigre-Zone westlich von Golfo de Oro. Das Zielgebiet ist rund 1,5 km lang und etwa 500 m breit. Für El Tigre und weitere Ziele plant Axo zunächst rund 5.000 m Bohrungen, die ersten Bohrungen wurden für Mitte März 2026 angekündigt. Auf San Antonio besteht weiterhin ein geänderter Metall-Stream über 7,15 % der zahlbaren Gold- und Silberunzen bei Transferzahlungen von 30 % des jeweiligen Spotpreises. Zudem wurde ein früherer Umweltantrag (MIA) 2022 zurückgezogen, sodass die weitere Genehmigungsarbeit ein zentraler Punkt der Projektentwicklung bleibt.

La Huerta – ein Kupfer-Monster!

Das La Huerta Projekt in Jalisco ist ein weiteres starkes Fundament der Gesellschaft. Laut Unternehmensangaben umfasst es zwei Konzessionen mit zusammen rund 11.331 Hektar im Sierra-Madre-Gürtel. Das Gebiet ist ganzjährig zugänglich und profitiert von Straßenanbindung, Stromnähe und der Nähe zum Hafen Manzanillo.

Quelle: Axo Copper

Geologisch ist La Huerta durch hochgradige Kupfermineralisierung geprägt, die in steil einfallenden Gängen und Brekzien auftritt. Historische Arbeiten in der Zone Las Marias lieferten unter anderem 9,4 m mit 4,4 % Kupfer, wobei Teilabschnitte erreichten bis zu 21,4 % Kupfer. Hinzu kommen verifizierte Bohrtreffer über 13,7 m mit 5,03 % Cu aus historischem Bohren sowie 7,6 m mit 7,37 % Cu aus einem neueren Programm von Axo.

Die bekannte Mineralisierung zieht sich über mehr als fünf Kilometer. Das laufende Arbeitsprogramm zielt darauf ab, die Las-Marias-Zone in der Tiefe und entlang des Streichens zu erweitern sowie zusätzliche Ziele wie Cornelio, Punto 3 und Punto 4 systematisch zu testen. Wichtig für die Einordnung: Für La Huerta liegt bislang noch keine eigene NI-43-101-konforme Mineralressourcenschätzung vor; der Werttreiber ist hier weiterer Explorationserfolg.

Fazit: Es passt alles und institutionelle Investoren greifen bereits zu!

Mit der jüngsten Finanzierungsrunde stellt Axo Copper (WKN: A416BY) zudem die Attraktivität seiner Aktien unter Beweis. Der aufgezeigte Weg von einem reinen Kupfer-Explorer hin zu einem Multi-Asset-Metallunternehmen mit realistischem Pfad zur Produktion überzeugt voll und ganz und die Nachfrage institutioneller Investoren erwies sich als außergewöhnlich stark.

Das ursprünglich auf 25 Mio. CAD angesetzte Bought-Deal-Placement wurde zunächst auf 35 Mio. CAD erhöht und schließlich – nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption – auf insgesamt 40,25 Mio. CAD ausgeweitet. Die gleich zweimalige Aufstockung der Finanzierung ist ein klares Signal für das hohe Marktvertrauen in Axo Copper (WKN: A416BY) und verschafft dem Unternehmen zugleich eine solide Kapitalbasis, um die Entwicklung seiner Projekte weiter zu beschleunigen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Axo Copper, Bloomberg, Visual Capitalist, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 10.03.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Werbehinweis und Interessenkonflikte

Diese Veröffentlichung ist eine Werbe-/Marketingmitteilung und erscheint im Auftrag von Axo Copper Corp. Zwischen der Swiss Resource Capital AG und Axo Copper Corp. besteht eine entgeltliche IR-/Kommunikationsvereinbarung.

Sie stellt weder eine unabhängige Finanzanalyse noch eine individuelle Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Soweit der Herausgeberin zum Veröffentlichungszeitpunkt bekannt, bestehen Long-Positionen des Autors oder der Herausgeberin in den besprochenen Wertpapieren.

Wichtige Sachhinweise

Alle Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Unternehmensunterlagen und sonstigen als verlässlich eingeschätzten Quellen. Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit. Aussagen zu Gehalten, Mächtigkeiten, historischen Ergebnissen, Zielen oder Potenzialen sind nicht gleichbedeutend mit künftiger Produktion oder Profitabilität.

Für San Antonio liegt nach Angaben des Unternehmens und des zugrunde liegenden NI-43-101-Berichts bislang keine Preliminary Economic Assessment, Pre-Feasibility Study oder Feasibility Study vor, die die wirtschaftliche Gewinnbarkeit eines Teils der Ressource belegt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen daher erheblichen technischen, genehmigungsrechtlichen, finanziellen und marktbedingten Risiken.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet“, „plant“, „könnte“ oder ähnlichen Formulierungen erkennbar. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen, etwa durch Veränderungen bei Rohstoffpreisen, Wechselkursen, Bohrergebnissen, Genehmigungen, Finanzierung, Infrastruktur, Betrieb, Rechtslage oder Marktliquidität.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.