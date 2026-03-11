    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    AKTIE IM FOKUS

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wacker Chemie weiter erholt - Ausblick beruhigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien erholen sich seit Montag um über 20%...
    • Über 100-Tage; prallt an 50-Tage (75,65→73,25)
    • Ausblick nah am Konsens; Dividende gestrichen!
    AKTIE IM FOKUS - Wacker Chemie weiter erholt - Ausblick beruhigt
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Chartbild der Aktien von Wacker Chemie hellt sich am Mittwoch nach vorgelegten Resultaten weiter auf. Die Erholung, die am Vortag eingeleitet wurde, erhielt weiteren Schwung von einem Ausblick, dem beruhigender Charakter beigemessen wurde. Von ihrem Tief seit September, das am Montag erreicht wurde, haben sich die Titel des Spezialchemiekonzerns in der Spitze um mehr als 20 Prozent erholt.

    Bis zu zehn Prozent gewannen die Aktien zuletzt am Mittwoch nochmals an Wert, was sie nach der 200-Tage-Linie am Vortag nun auch über die 100-Tage-Linie beförderte. An der noch etwas höher liegenden 50-Tage-Linie jedoch tat sich der Kurs zunächst schwer, denn mit dem Spitzenanstieg auf 75,65 Euro wurde diese Hürde nur kurzzeitig genommen. Im Verlauf kam er wieder etwas zurück auf 73,25 Euro. Dadurch schrumpfte das Plus auf etwas mehr als fünf Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wacker Chemie AG!
    Long
    69,64€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 11,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    78,33€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 11,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Der Ausblick auf 2026 liegt nahe am Konsens und dürfte daher für eine Outperformance der Aktien am heutigen Morgen sorgen", kommentierte Chetan Udeshi von JPMorgan noch vor dem Börsenauftakt. Er erwähnte dabei auch, dass nicht klar sei, ob der Analystenkonsens weitere Restrukturierungsaufwendungen berücksichtigt habe, die im Ausblick von Wacker enthalten seien. Wie er weiter betonte, ist allerdings einige Besserung im Jahresverlauf notwendig, um die Ziele letztlich zu erreichen.

    Sebastian Satz von der Citigroup stellte sich die Frage, ob der Abwärtszyklus der Konsensschätzungen zu Ende geht. Um dies zu beurteilen, sei es wegen der aktuellen Unsicherheit, die aus den Konflikten im Nahen Osten resultiert, vermutlich noch zu früh. Es sei aber positiv zu sehen, dass die Ziele ausreichten, um den Konsens zu decken. Eine von Wacker Chemie gestrichene Dividende entspreche dem Nettoverlust des Unternehmens./tih/mne/nas

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Wacker Chemie

    +7,40 %
    +4,26 %
    -8,42 %
    +11,20 %
    -4,19 %
    -51,52 %
    -35,09 %
    -2,72 %
    -22,89 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,60 % und einem Kurs von 72,70 auf Tradegate (11. März 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -19,45 %/+31,06 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Wacker Chemie - WCH888 - DE000WCH8881

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Chemie. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Wacker Chemie weiter erholt - Ausblick beruhigt Das Chartbild der Aktien von Wacker Chemie hellt sich am Mittwoch nach vorgelegten Resultaten weiter auf. Die Erholung, die am Vortag eingeleitet wurde, erhielt weiteren Schwung von einem Ausblick, dem beruhigender Charakter beigemessen wurde. Von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     