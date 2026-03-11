JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle zwar nach den Zahlen von 230 auf 210 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit der Beschleunigung des Wachstums habe der Software-Entwickler und Cloud-Anbieter "geliefert", schrieb Mark Murphy am Mittwoch. Der jüngste Ausverkauf der Aktien habe nun ein verbessertes Verhältnis von Chancen und Risiken zur Folge./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:36 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:37 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 142,0EUR auf Tradegate (11. März 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark R Murphy

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 230

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



