Neuer Porsche-Chef kündigt weiteren Stellenabbau an

In welcher Größenordnung Stellen abgebaut werden sollten, ließ der Manager offen. "Das erfordert Gespräche zwischen den Sozialpartnern und es wäre unfair, wenn wir dem hier heute vorgreifen". Dazu, wann es weitere Details geben soll, äußerte er sich ebenfalls nicht. Aber allen sei bewusst, dass man daran mit Hochdruck arbeiten müsse, sagte Leiters.

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Beschäftigten des Sportwagenbauers Porsche müssen sich auf einen weiteren Stellenabbau gefasst machen. Zur Verschlankung der Organisation wurde "bereits vor meiner Ankunft ein Programm aufgesetzt, das wir jetzt noch einmal umfassend verschärfen", sagte der neue Porsche-Chef Michael Leiters bei der Bilanzvorlage in Stuttgart. "Ja, und das wird auch weiteren Stellenabbau einschließen."

Der Abbau soll den Angaben nach Teil eines umfassenden Zukunftspakets sein. Und dieses wiederum sei sehr stark abhängig von der neuen Strategie 2035, sagte der Porsche-Chef. Diese soll im Herbst vorgestellt werden. Leiters hatte am Mittwoch auch angekündigt, die Führungsstruktur verschlanken zu wollen.

3.900 Stellen wurden schon gestrichen



Angesichts der Krise muss Porsche seine Strukturen schrumpfen. Ein Sparpaket haben Unternehmen und Arbeitnehmer bereits geschnürt: Bis 2029 sollen in der Region Stuttgart rund 1.900 Stellen sozialverträglich abgebaut werden. Zusätzlich sind bereits die Verträge von rund 2.000 befristeten Angestellten ausgelaufen. Bereits unter Ex-Porsche-Chef Oliver Blume wurden im Herbst Gespräche über ein weiteres Zukunftspaket begonnen. Bisher ergebnislos.

Leiters hat diesen Faden aufgenommen: "Wir sind momentan in einem sehr frühen Stadium des Austausches", sagte der frühere Ferrari- und McLaren-Manager. Die Gespräche nehme er als konstruktiv wahr./jwe/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 91,72 auf Tradegate (11. März 2026, 12:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,67 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,70 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +1,46 %/+54,39 % bedeutet.



