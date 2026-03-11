BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 2,3 Prozent sei das Schlussquartal das stärkste des Jahres gewesen, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Die Konsensprognose habe das Unternehmen gleichwohl verfehlt./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 70,16EUR auf Tradegate (11. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.





