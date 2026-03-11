DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar nach vorläufigen Zahlen deutlich angehoben von 17 auf 28 Euro, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Photovoltaikkonzern habe mit dem Jahresumsatz die eigene Planung und den Konsens übertroffen, wobei das Schlussquartal die erwartete Schwäche gezeigt habe, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Restrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens zeigten Wirkung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 32,30EUR auf Tradegate (11. März 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Olivia Pulvermacher

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



