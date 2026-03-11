DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Bei hauseigenen Investorengesprächen habe das Management des Industriegasekonzerns auf starke Wachstumstreiber und einen rekordhohen Auftragsbestand verweisen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung zeige sich auch in der deutlichen Dividendenerhöhung über die vergangenen drei Jahre./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 166,3EUR auf Tradegate (11. März 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 205
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
