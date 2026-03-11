    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Effizienteres Stromnetz

    701 Aufrufe 701 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla und Google starten Partnerschaft für niedrigere KI-Strompreise

    Mit der Initiative "Utilize" verbünden sich Tesla und Google, um das US-Stromnetz effizienter zu nutzen und so steigende Energiekosten durch den KI-Boom zu bremsen.

    Für Sie zusammengefasst
    Effizienteres Stromnetz - Tesla und Google starten Partnerschaft für niedrigere KI-Strompreise
    Foto: Dall-E

    Tesla und Google bündeln ihre Kräfte, um gegen steigende Strompreise in den USA vorzugehen. Die beiden Technologiekonzerne gehören zu den Gründungsmitgliedern einer neuen Brancheninitiative namens "Utilize", die darauf abzielt, die Nutzung des bestehenden Stromnetzes deutlich zu verbessern und so die Kosten für Verbraucher zu senken.

    Die Koalition, zu der neben Tesla und dem Google-Mutterkonzern Alphabet auch der Rechenzentrumsentwickler Verrus gehört, wurde am Dienstag offiziell vorgestellt. Ihr Fokus liegt darauf, gemeinsam mit US-Gesetzgebern, Bundesstaaten und Regulierungsbehörden Strategien zu entwickeln, mit denen vorhandene Stromnetzinfrastruktur effizienter eingesetzt werden kann.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Short
    327,50€
    Basispreis
    1,96
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    288,08€
    Basispreis
    1,69
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stromnetz oft nur teilweise ausgelastet

    Im Zentrum der Initiative steht ein strukturelles Problem der Energieversorgung: Das Stromnetz in den USA wurde historisch darauf ausgelegt, kurzfristige Spitzenlasten abzudecken – mit der Folge, dass ein erheblicher Teil der Infrastruktur die meiste Zeit ungenutzt bleibt.

    Eine Studie der Stanford University, auf die sich die Initiative beruft, kommt zu dem Ergebnis, dass viele Übertragungsleitungen lediglich zwischen 18 und 52 Prozent ihrer verfügbaren Kapazität nutzen. Laut Utilize könnte eine intelligentere Nutzung der bestehenden Infrastruktur amerikanischen Verbrauchern Stromkosten in Höhe von bis zu 100 Milliarden US-Dollar ersparen.

    Strompreise unter Druck durch KI-Boom

    Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Technologieunternehmen zunehmend wegen ihres wachsenden Energiebedarfs unter Druck geraten. Große Technologieunternehmen investieren derzeit hunderte Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Dieser Ausbau von Künstlicher Intelligenz treibt den Stromverbrauch von Rechenzentren in die Höhe.

    Nach Schätzungen von BloombergNEF wird sich der Strombedarf von US-Datenzentren zwischen 2024 und 2035 nahezu verdreifachen.

    Gleichzeitig beantragten Energieversorger im vergangenen Jahr laut der Organisation PowerLines Preiserhöhungen von fast 31 Milliarden US-Dollar.

    Batteriespeicher und dezentrale Energie im Fokus

    Ein zentraler Baustein der Strategie von Tesla und Google ist der Ausbau von Energiespeichern. Batterietechnologien und dezentrale Energiequellen könnten dabei helfen, Strom effizienter im Netz zu verteilen und Lastspitzen abzufedern.

    Tesla baut sein Energiegeschäft bereits seit Jahren aus. Das Unternehmen bietet sowohl private als auch kommerzielle Energiesysteme an und könnte perspektivisch auch großflächige Solarprojekte entwickeln. Zu den potenziellen Großkunden zählt unter anderem das von Elon Musk gegründete KI-Unternehmen xAI, das plant, Tesla-Batteriesysteme zur Energieversorgung seiner Rechenzentren einzusetzen.

    Auch Google investiert verstärkt in neue Energiesysteme. Im Januar beteiligte sich der Konzern an einem Start-up, das ausgediente Batterien aus Elektrofahrzeugen recycelt, um damit Mikronetze zu betreiben.

    Aktien reagieren kaum

    An der Börse reagierten die Aktien der beteiligten Unternehmen nur moderat auf die Nachricht. Die Tesla-Aktie schloss zuletzt 0,1 Prozent höher bei 399 US-Dollar. Die Alphabet-Aktie legte um 0,2 Prozent auf 307 US-Dollar zu.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Effizienteres Stromnetz Tesla und Google starten Partnerschaft für niedrigere KI-Strompreise Mit der Initiative "Utilize" verbünden sich Tesla und Google, um das US-Stromnetz effizienter zu nutzen und so steigende Energiekosten durch den KI-Boom zu bremsen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     