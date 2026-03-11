'Geschosse' treffen Schiffe in und nahe Straße von Hormus

Im Zuge des Kriegs zwischen den USA und Israel mit dem Iran geraten Schiffe im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn vor anderthalb Wochen fast komplett zum Erliegen gebracht./jot/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 2.178 auf Tradegate (11. März 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -7,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 23,78 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -51,96 %/-12,05 % bedeutet.